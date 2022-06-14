Отопительный сезон завершится в Петропавловске-Камчатском 15 июня

В Петропавловске-Камчатском с 15 июня начнут отключать отопление. Об этом сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на соответствующее постановление администрации.

Согласно графику, отключать горячую воду в городе начнут с 28 июня. Традиционно отключение пройдет во всех районах Петропавловска-Камчатского поэтапно на две недели. Работы по опрессовке сетей завершатся 17 августа.

Горячее водоснабжение сохранится в домах и учреждениях, где есть такая техническая возможность.

На прошлой неделе отопительный сезон завершили в нескольких пригородных районах Магадана. В Магадантеплосети пояснили, что теплоснабжение в социальных учреждениях продолжиться до тех пор, пока среднесуточная температура будет превышать +8 градусов в течение пяти дней.