Песков заявил, что Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплатам иноагентам
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 июня заявил, что Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате компенсаций признанным в РФ иностранными агентами.
Ранее в этот день в ЕСПЧ заявили, что закон об иноагентах в России нарушает Европейскую конвенцию о правах человека.
Песков напомнил, что 11 июня президент России Владимир Путин подписал закон о неисполнении на территории страны решений ЕСПЧ, вступивших в силу после 15 марта 2022 года.
«Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом. Российская Федерация не исполняет эти решения больше», — сказал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.
Госдума 7 июня приняла в первом чтении законопроект о контроле за деятельностью иноагентов. Как следует из документа, иноагентом предлагается считать лицо, которое получило поддержку или находится под иностранным влиянием и осуществляет политическую деятельность, целенаправленный сбор информации в сферах военной, военно-технической деятельности России или распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц материалы.
«Известия» узнали, что в единый реестр иноагентов могут быть включены их родственники, если они будут признаны аффилированными с иноагентом лицами и будут получать какую-либо финансовую или имущественную помощь.
В настоящее время в России существует реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента; список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента; реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.
15 марта Россия заявила о выходе из Совета Европы по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным. Тогда в МИД РФ отметили, что это не повлияет на права и свободы граждан РФ. В российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека, подчеркнули в ведомстве.