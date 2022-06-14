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Песков заявил, что Россия не будет исполнять решения ЕСПЧ по выплатам иноагентам

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 14 июня заявил, что Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по выплате компенсаций признанным в РФ иностранными агентами.

И другие лица: в реестр иноагентов могут быть включены их родственники
Как попасть в этот список и кому это не грозит

Ранее в этот день в ЕСПЧ заявили, что закон об иноагентах в России нарушает Европейскую конвенцию о правах человека.

Песков напомнил, что 11 июня президент России Владимир Путин подписал закон о неисполнении на территории страны решений ЕСПЧ, вступивших в силу после 15 марта 2022 года.

«Здесь не может быть никакого комментария после известного нашего документа, который был подписан президентом. Российская Федерация не исполняет эти решения больше», — сказал пресс-секретарь президента РФ на брифинге.

Госдума 7 июня приняла в первом чтении законопроект о контроле за деятельностью иноагентов. Как следует из документа, иноагентом предлагается считать лицо, которое получило поддержку или находится под иностранным влиянием и осуществляет политическую деятельность, целенаправленный сбор информации в сферах военной, военно-технической деятельности России или распространяет предназначенные для неограниченного круга лиц материалы.

«Известия» узнали, что в единый реестр иноагентов могут быть включены их родственники, если они будут признаны аффилированными с иноагентом лицами и будут получать какую-либо финансовую или имущественную помощь.

В настоящее время в России существует реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента; список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента; реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

15 марта Россия заявила о выходе из Совета Европы по собственной воле, назвав данное решение взвешенным и обдуманным. Тогда в МИД РФ отметили, что это не повлияет на права и свободы граждан РФ. В российской Конституции установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека, подчеркнули в ведомстве.

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