Новые случаи мора рыбы выявили в Хабаровском крае

Жители села Богородское в Хабаровском крае сообщили о новом случае мора рыбы. На берег Амура вынесло тушки карасей, сазанов и других видов.

По словам жителей села, погибли десятки особей рыб. Информация направлена в управление Росприроднадзора. Также рыбу направят в управление ветеринарии для проведения исследований, пишет ИА AmurMedia.

Случаи мора рыбы ранее были выявлены в Комсомольском и Нанайском районах. Исследование показало, что гибель рыб обусловлена общим снижением иммунитета. Рыба была подвержена псевдомонозу. Бактерии-возбудители заболевания обитают практически во всех водоемах и не представляют опасности для человека.

Снижение иммунитета и гибель популяции вызвано поздним таянием льда и нехваткой кислорода в воде. По словам прокурора отдела по надзору за исполнением законов по охране природы Араика Седракяна, часть биоресурсов погибла еще зимой.