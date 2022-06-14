Около 70 клубов скандинавской ходьбы создадут в Удмуртии

В Удмуртии на базе фитнес-центров и школ создадут 67 клубов скандинавской ходьбы. Об этом министр спорта и молодежной политики Александр Варшавский сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, республиканская федерация скандинавской ходьбы выиграла президентский грант на реализацию проекта «Удмуртское долголетие». Объем финансирования составит 9 млн рублей.

На выделенные средства для каждого клуба приобретут инвентарь в виде палок для скандинавской ходьбы, ковриков для йоги и шахмат. Также в планах обучение 67 наставников, уточняет ИА «Сусанин».

Целью программы является поддержка и повышение качества жизни пенсионеров. Проект стартует 1 июля и продлится до 31 декабря 2022 года.

В настоящее время в Удмуртии формируют инициативную группу по реализации дорожной карты проекта.