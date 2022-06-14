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В Крыму рассказали о ходе поисков унесенных в море на надувном матрасе детей

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Фото: Управление СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю
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В Республике Крым уже третьи сутки проходят поиски двоих детей, которых унесло на матрасе в открытое море в Сакском районе полуострова. Местное МЧС 14 июня сообщило об отсутствии результата при условии, что детально исследуются как акватория, так и береговая линия.

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«Крымские спасатели продолжают работы по поиску двух детей, которых унесло на надувном матрасе. По состоянию на текущий момент, обследовано более 5 кв. км. акватории и 6 км береговой линии», — говорится в пресс-релизе.

Инцидент произошел 12 июня в День России. Четырехлетнего мальчика и пятилетнюю девочку унесло на одном из пляжей поселка Мирное Штормовского сельского поселения на западе Крыма. В результате было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности».

В поисках задействованы 32 человека и восемь единиц техники.

8 июня в Астраханской области в реке Подстепке были обнаружены тела двух мальчиков в возрасте 9 и 13 лет без признаков насильственной смерти. Дети пропали накануне в Икрянинском районе. 7 июня они вышли из дома в селе Образцовое и пошли на рыбалку. По факту гибели детей возбуждено уголовное дело.

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