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Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,4%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сбербанк снизил ставки по ипотечному кредитованию на 0,4%. Об этом банк 14 июня сообщил на официальном сайте.

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке и на вторичное жилье в рамках базовой программы составляет 10,5%.

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Снижение не коснулось льготных программ «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT».

По словам вице-президента Сбербанка Николая Васева, снижение ставок благотворно скажется на рынке недвижимости.

«Мы продолжаем последовательно снижать ставки, оперативно реагируя на снижение Банком России ключевой ставки. Это отличные новости для заёмщиков, ведь доступность всех наших ипотечных программ стабильно растёт, что, наряду с широким ассортиментом льготных программ, позитивно сказывается на рынке жилья», — сообщил Васев.

В банке отметили, что за первые пять месяцев 2022 года было выдано 300 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 923 млрд рублей. Ожидается, что к июлю общая сумма превысит 1 трлн рублей.

12 июня Сбербанк сообщил о снижении ставок по потребительским кредитам и вкладам. Максимальная ставка по рублевым депозитам составляет 8%, минимальная стоимость займов — 14,9%.

Снижение ставок произошло после того, как 10 июня Центробанк вернул ключевую ставку на досанкционный уровень — 9,5% годовых.

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