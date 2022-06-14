Водитель авто насмерть сбил подростка в Волгоградской области и скрылся

В Даниловском районе Волгоградской области водитель «ВАЗа» насмерть сбил 15-летнего подростка на велосипеде, после чего скрылся. Возбуждено уголовное дело, сообщат пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Трагедия произошла около полуночи в понедельник, 13 июня, на улице Центральной в станице Сергиевская. По данным правоохранительных органов, ранее судимый 35-летний водитель ВАЗ-21099 допустил наезд на 15-летнего велосипедиста, который двигался по обочине.

Водитель не стал останавливаться для оказания помощи и скрылся с места ДТП. Подросток в результате полученных травм скончался на дороге, пишет ИА «НовостиВолгограда.ру».

В настоящее время автомобилист задержан, он признался в содеянном. В его отношении возбуждено уголовное дело.

Ранее в июне суд в Красноярском крае вынес приговор жителю Минусинска, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и насмерть сбил велосипедиста. Мужчину приговорили к пяти годам и шести месяцам лишения свободы.