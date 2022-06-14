Грузовой поезд сбил пешехода в Тюменской области

Транспортная полиция проводит проверку по факту наезда грузового поезда на мужчину-пешехода в Тюменской области. Пострадавший госпитализирован.

Инцидент произошел 13 июня вечером на перегоне Тюмень — Утяшево. По данным правоохранительных органов, машинист своевременно заметил пешехода, пожал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось. Об этом пишет Megatyumen.ru.

Пострадавший доставлен в одну из больниц Тюмени с различными травмами.

В начале июня женщина пострадала в результате столкновения пассажирского поезда и автомобиля в Оренбургской области. Автомобилистка пыталась проскочить через пути перед приближавшимся составом.