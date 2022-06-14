Американист объяснил заявление о планах Байдена баллотироваться на второй срок

Представители администрации президента США Джо Байдена и дальше будут делать заявления о его намерении идти на второй срок, поскольку иное противоречило бы логике американской политики. Об этом во вторник, 14 июня, рассказал «Известиям» директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта (МГУ) Юрий Рогулев.

«Президента избирают на четыре года. Как он может сейчас заявить — за два года до окончания, — что не пойдет на второй срок? Это значило бы расписаться в полной своей непригодности, что всё плохо, что ничего не получается. Какая работа после этого будет? Кто из зарубежных партнеров будет с ним встречаться? Какие решения вообще можно будет принимать? Как конгресс на него будет смотреть? Невозможно заявить: «Я не пойду». Он должен отсидеть свой срок и по-американски бороться до конца», — отметил он.

Кроме того, по мнению Рогулева, анонсированные намерения нынешнего главы Белого дома баллотироваться на второй срок вовсе не говорят о кризисе лидерства в Демократической партии США. Как подчеркнул эксперт, проблема в расколе. Если демократы не найдут подходящего умеренного кандидата, то левое крыло сразу же «поднимает головы».

«У левого крыла есть харизматичные, влиятельные политики. Они проедут по всей Америке и поднимут народ, чего демократам совершенно не нужно, тем более сейчас. Это их внутренняя проблема. Они этого Байдена и вытащили на прошлых выборах, потому что иначе [сенатор] Берни Сандерс бы выскочил», — заключил политолог.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отвергла опасения, что возраст или здоровье Байдена могут стать проблемой для его участия в выборах в 2024 году. Она подтвердила, что американский лидер намерен баллотироваться на второй срок.

13 июня обозреватель American Conservative Патрик Бьюкенен указал на возраст и состояние здоровья Байдена как на факторы, снижающие его шансы на переизбрание. Он отметил, что у президента имеются «шаркающая походка, регулярные ляпы, физический и когнитивный упадок».

Экс-кандидат в президенты от Республиканской партии нейрохирург Бен Карсон в свою очередь поставил под сомнение умственную пригодность Байдена.

В апреле бывший врач Белого дома, член палаты представителей Республиканской партии Ронни Джексон заявил, что когнитивные способности Байдена ухудшились до такой степени, что представляют «проблему национальной безопасности». В частности, он указал на склонность главы Белого дома к медлительности в речи и оговоркам.

Следующие президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.