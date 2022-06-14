Заболеваемость ОРВИ превысила эпидемический порог в Амурской области

Больше 1,8 тыс. человек заболели острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) за минувшую неделю в Амурской области. Показатель превысил эпидемический порог на 12,9%.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии — аденовирусов, риновирусов, сезонного коронавируса и парагриппа. Об этом сообщает «Амурская служба новостей». Эпидпорог превышен в Благовещенске, Константиновской, Михайловском, Ромненском, Серышевском, Тындинском и Шимановском районах.

Показатель заболеваемости внебольничными пневмониями превышает средний многолетний показатель на 83,16%. Кроме того, отмечается активизация кишечных инфекций вирусной этиологии, в том числе норовирусов и ротавирусов.