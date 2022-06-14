На северо-востоке Москвы появится приборостроительный комплекс

В Северо-Восточном административном округе Москвы будет построен приборостроительный комплекс. Об этом 14 июня говорится в сообщении на сайте правительства столицы.

«Правительство Москвы заключило с инвестором договор о выделении земельного участка площадью 0,96 га для возведения приборостроительного комплекса. Компания будет арендовать землю по ставке 1 рубль в год», — отметил заместитель Собянина по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Это уже четвертый договор на льготных условиях, подписанный в рамках мер антикризисной поддержки промышленности, принятых в марте мэром Москвы.

Цеха разместятся на Березовой аллее на площади 14,4 тыс. кв. м. Инвестор намерен вложить в проект 250 млн рублей, будет создано более 100 рабочих мест.

На предприятии наладят изготовление измерительных приборов, в частности расходомеров, датчиков давления, регуляторов расхода газа и других высокоточных систем.

По ставке 1 рубль в год земельные участки в Москве уже арендует, в частности, производитель кондитерских изделий, а также предприятие по разработке и изготовлению высокотехнологичных систем.

В начале июня бывший российский завод по производству автомобилей французского концерна Renault, перешедший под управление Москвы, получил название «Московский автомобильный завод «Москвич».

16 мая Министерство промышленности и торговли РФ сообщило о переходе завода Renault в собственность государства. В тот же день Собянин сообщил, что завод Renault после ухода собственника из России возьмут на баланс города и возобновят на нем производство легковых автомобилей под историческим брендом «Москвич».