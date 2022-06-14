Четвертый класс пожарной опасности установили в ряде районов Оренбуржья

В трех районах Оренбургской области с учетом погодных условий установлен четвертый класс пожарной опасности. Об этом региональное ГУ МЧС России сообщает 14 июня.

Речь идет об Илекском и Светлинском районах, а также о городе Орске. Во всех остальных муниципалитетах установлен второй класс пожарной опасности, уточняет РИА «Оренбуржье».

Решение было принято в связи с теплой и сухой погодой, установившейся на территории региона. Спасатели призывают граждан быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнем.

В начале мая ландшафтный пожар уничтожил три постройки на хуторе в Степновском районе Оренбуржья. Возгорание ликвидировали в течение трех дней.