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При обстреле села в Брянской области пострадали четыре человека

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Мужчина и три женщины пострадали в результате обстрела села Займище в Брянской области. Об этом 14 июня сообщил директор департамента здравоохранения региона Сергей Галаганов.

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«Пострадавшие имеют осколочные ранения мягких тканей различных частей тела. Все они госпитализированы в районную больницу городского округа Клинцы, где им оказана всесторонняя медицинская помощь. В настоящее время состояние пациентов стабильное», — уточнил он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день об обстреле села рассказал губернатор Александр Богомаз. Он отметил, что ранены люди, повреждено несколько жилых домов.

Приграничные с Украиной российские села с 24 февраля неоднократно подвергались обстрелам с украинской стороны.

8 июня в Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности. Решение было принято в связи с информацией правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе совершения террористических актов со стороны Украины.

До этого, 4 июня, вооруженные силы Украины обстреляли поселок Случевск Погарского района в Брянской области. Губернатор региона сообщил, что в результате попадания снарядов произошло возгорание двух домов. Пострадал один мирный житель — мужчина получил легкое осколочное ранение.

3 мая президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на многочисленные случаи обстрелов российских регионов, заявил, что украинская армия не проводит военных операций на территории РФ.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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