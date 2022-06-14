Раненый мальчик рассказал, как попал под обстрел в Донецке

Раненый мальчик рассказал, как попал под обстрел в Донецке

2022-06-14 13:57:09

2022-06-14 13:57:09

2022-06-14 13:57:09

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru