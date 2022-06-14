Пьяный мужчина в Подмосковье избил подростка из-за замечания

В одном из магазинов Сергиева Посада пьяный мужчина избил подростка из-за замечания. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

По данным полиции, инцидент начался из-за того, что мужчина, будучи в состоянии опьянения, разбил в магазине несколько бутылок алкоголя. Тогда юноша сделал ему замечание, после чего между ними случился конфликт, переросший в драку.

«Злоумышленник 1994 года рождения был доставлен в отдел полиции. В результате инцидента пострадал несовершеннолетний 2004 года рождения. С телесными повреждениями он обратился за медицинской помощью», — сообщили в ведомстве.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

1 июня трое мужчин в Москве избили именинника из-за воздушных шаров. 37-летний мужчина после праздника отправился с большими воздушными шарами к другу домой на Коровинское шоссе. На лестничной клетке он оставил не поместившиеся в лифт украшения. На обратном пути он хотел забрать шары, но их не обнаружил. На улице он увидел, что шары держат девушки, попросил вернуть, и те согласились. Когда именинник уже садился в такси, к нему подбежали трое, вытащили из машины и начали избивать.