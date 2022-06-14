Пять человек заразились энтеровирусной инфекцией в Хабаровске

В Хабаровске выявили пять случаев энтеровирусной инфекции за минувшую неделю. Медики рекомендуют горожанам тщательно мыть руки и воздержаться от купания в открытых водоемах.

Ситуация с энтеровирусной инфекцией традиционно обостряется в летне-осенний период. Случаи серозно-вирусного менингита за минувшую неделю не выявлены. Об этом сообщает Transsibinfo.com.

Специалисты напоминают, что симптомами энтеровирусной инфекции является температура до 39–40 градусов, мышечная и головная боль, дискомфорт в животе и расстройства в работе желудочно-кишечного тракта. Также может появиться сыпь на коже и слизистых оболочках.

Чтобы предотвратить заражение, горожан просят обрабатывать овощи и фрукты, использовать для питья кипяченую или бутилированную воду и не купаться в открытых водоемах.