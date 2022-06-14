В Москве выберут лучшие проекты реставрации памятников архитектуры

Столичный департамент культурного наследия объявил конкурс на лучшие проекты реставрации памятников архитектуры. В нем могут поучаствовать архитекторы, мастерские, инженерные и производственные организации, собственники и арендаторы городских объектов культурного наследия, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«Эксперты определят лучшие объекты реставрации и отдельно отметят специалистов — тех, кто помогает сохранять памятники архитектуры. В прошлом году награды получили Дом культуры «ГЭС-2», павильон «Металлургия» на ВДНХ и другие», — отметила вице-мэр.

Победителей конкурса «Московская реставрация» выберут в следующих номинациях: «Лучший проект реставрации и/или лучший проект приспособления к современному использованию», «Высокое качество ремонтно-реставрационных работ», «Лучшая организация ремонтно-реставрационных работ». Отдельно наиболее достойный объект реставрации определят москвичи с помощью голосования в проекте «Активный гражданин». Будет также специальная премия для лучших молодых реставраторов.

Желающим принять участие нужно до 30 сентября заполнить заявку на сайте mos.ru и предоставить ряд документов, включая фотографии объекта до и после реставрации. Главное условие — реставрация должна быть завершена в 2021–2022 годах.

Церемония награждения состоится в декабре.

Конкурс «Московская реставрация» пройдет уже в 12-й раз. За всё время участие в нем приняли свыше 800 человек и организаций, а лауреатами стали более 400.

В 2018 году в столице была утверждена программа мэра Москвы «Мой район». Ее базовый принцип — формирование комфортного городского пространства в каждом столичном районе, как бы далеко от центра он ни находился. Программа строится на основе идей и пожеланий москвичей, учитывает историю, традиции, инфраструктурные и социальные особенности районов. Горожане сами предлагают, что хотят изменить и усовершенствовать там, где они живут.