В МИЦ «Известия» рассказывают о проекте инновационной школы. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит презентация проекта нового инновационного филиала «Бауманской инженерной школы № 1580».

Об архитектуре школы, организации учебного плана, доступных дополнительных занятиях и практикумах, перспективах поступления в МГТУ им. Н.Э. Баумана и другие ведущие технические вузы расскажут:

Алена Дерябина, генеральный директор компании «Донстрой»;

Сергей Граськин, директор ГБОУ «Бауманская инженерная школа № 1580», доктор технических наук, профессор;

Алексей Ляльков, заместитель руководителя управления проекта «Символ» компании «Донстрой»;

Алексей Сергеев, директор Центра довузовской подготовки при МГТУ им. Н.Э. Баумана, кандидат технических наук, доцент.

Филиал ГБОУ «Бауманской инженерной школы № 1580» будет открыт на территории квартала «Символ», проекта компании «Донстрой». «Символ» занимает территорию площадью около 60 га на границе ЦАО Москвы. Жилые кварталы дополнены огромным объемом социальной, спортивной и культурной инфраструктуры.