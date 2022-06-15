В неденежном выражении

«Девятый вал» санкций, кажется, пройден. Но адаптация российской экономики к новым условиям только начинается. Банковский рынок тоже ждут глобальные структурные изменения, которые потребуют от нас нешаблонных решений, максимальной устойчивости и эффективности. Это серьезный организационный и управленческий вызов, с которым мы никогда не сталкивались. Но его нужно принять, чтобы определить роль банков в условиях новой экономики.

Мое твердое убеждение: банковский бизнес должен не только выступать партнером государства в социальных программах поддержки, но и развивать их на своем уровне, быть драйвером социальной политики страны и ориентиром для других отраслей.

Это не просто правильно с общечеловеческой точки зрения. Мы достигли такого уровня развития, когда долгосрочное партнерство становится выгодно всем участникам процесса. Забота и поддержка в тот момент, когда клиент в ней нуждается, гарантированно окупается — доверием и лояльностью к финансовой системе в целом и к конкретным банкам в частности. Подтверждение тому мы видели этой весной: беспрецедентные санкции против российских банков не вызвали у населения той реакции, на которую они, возможно, были рассчитаны. Розничные клиенты разорвали устаревшие шаблоны и в конечном итоге оставили деньги в банковской системе, получив свою выгоду в виде рекордно высоких процентов по вкладам.

Мы достигли высокого уровня финансовой зрелости, теперь это факт, проверенный штормовыми условиями. Но останавливаться нельзя. За пандемию банковский сектор сформировал мощный задел, позволяющий максимально быстро разворачивать комплексные программы поддержки клиентов. Сейчас мы должны сфокусировать свое внимание на конкретных проблемах человека, и в первую очередь — на наиболее уязвимых социальных категориях населения.

Я вижу для этого несколько базовых направлений.

Первое — стабильно работающая инфраструктура, которая позволяет оперативно обрабатывать социальные выплаты. У человека должна быть возможность воспользоваться поддержкой государства тогда, когда она ему особенно необходима, — без промедлений в зачислении средств.

В 2021 году один только Пенсионный фонд России направил на выплату пенсий и разных пособий свыше 10 трлн рублей. Эта сумма включали и нерядовые выплаты — почти 210 млрд рублей единовременно, в августе 2021 года, получили семьи с детьми-школьниками, свыше 52 млрд — малообеспеченные семьи, 274 млрд составили «пандемийные» выплаты медикам и соцработникам. Банковская инфраструктура отработала эту нагрузку достойно. С учетом ограничений, возникших в финтехе, инфраструктура — критически важное направление работы банковского сектора.

Следующий уровень — полная автоматизация процесса социальных выплат в партнерстве с государством. В России действуют около 400 видов федеральных и региональных мер соцподдержки и более 30 тыс. видов адресной помощи. Упростить их получение — задача всего финансового сектора. Сегодня она эффективно решается с помощью создания сервиса «социального казначейства». Механизм назначения и оформления социальной выплаты становится для клиентов абсолютно прозрачным, им не требуется заполнять кипу бумажных документов и лично посещать государственные ведомства. Чем больше выплат перейдут в проактивный режим и чем больше банков включится в «социальное казначейство», тем эффективнее станет процесс адресных выплат.

И здесь уместно предложить банкам, несмотря на финансовые трудности, не отказываться от собственных социальных программ. Нужно развивать проекты, которые, с одной стороны, оказывают поддержку здесь и сейчас, а с другой — работают вдолгую. То есть повышают благосостояние общества в целом и формируют лояльного клиента, особенно людей семейных и пенсионеров. Безусловно, сегодня такие социальные программы могут позволить себе не все наши коллеги. Это дополнительные существенные расходы, которые в кризис режут в первую очередь. Но если банк работает на долгосрочную перспективу, это инвестиции в собственных клиентов, от них отказываться ни в коем случае нельзя.

Наконец, еще одно направление: доступная ипотека. Хотя за минувшие 25 лет площадь жилья в расчете на среднестатистического россиянина увеличилась в 1,5 раза, до 26,9 кв. м в 2020 году, этого всё еще недостаточно.

По данным опроса ВЦИОМа, в январе 2022 года 37% заявили, что нуждаются в улучшении жилищных условий. Доходы каждой третьей семьи в 2021 году позволяли взять ипотеку без государственной поддержки, но именно льготные программы реально стимулировали спрос. С учетом роста ставок по ипотеке, снижения реальных располагаемых доходов населения и ценообразования на жилищном рынке в 2022 году поддержка при ипотечном кредитовании потребуется, по оценкам, уже более чем 50% семей.

Сегодня единственный возможный вариант в плоскости финансовой сферы — адаптация ипотечных программ с государственной поддержкой к нынешним условиям.

Например, с годами будет возрастать востребованность семейной ипотеки, что положительно повлияет на социальную политику. Поэтому целесообразно рассмотреть вопрос о ее продлении на несколько лет или даже закрепить ее как постоянно действующую программу. Здесь важна и инициатива самих банков: «детская ипотека» показала свою востребованность, и мы уверены, что надо улучшать по ней условия и со стороны самих кредитных организаций.

Снижение ставки по ипотеке с господдержкой с 12% до 9% поддержало отрасль и стабилизировало рынок после спада в середине весны. Но пока спрос на ипотеку еще не достиг уровня прошлого года, а ведь для решения жилищного вопроса цены на кредит — фундаментальный вопрос. Поэтому дальнейшее снижение ключевой ставки должно автоматически приводить к снижению ставки льготной ипотеки, возвращая ее на комфортный для клиента уровень, как это было в пандемию. Причем длительность такой меры государственной поддержки должна ограничиваться исключительно динамикой уровня ключевой ставки. При ее органичном снижении и стабилизации ситуации в экономике в целом необходимость в господдержке отпадет сама, и она перестанет создавать дополнительную нагрузку на бюджет.

Перечень приоритетных направлений можно продолжить. Но главную мысль проще сформулировать так: банковский сектор сегодня может и должен стремиться сделать больше, чем ждут от него государство и клиенты. Это инвестиция в человечность. Ее невозможно обесценить.

Автор — заместитель президента-председателя правления ВТБ

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