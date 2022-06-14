Bloomberg узнало об отказе двух банков США от операций по госдолгу России

Американские банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs приостановили операции по обслуживанию госдолга Российской Федерации. Об этом во вторник, 14 июня, со ссылкой на источники сообщило Bloomberg.

Агентство отмечает, что два крупнейших в мире банка отказываются от операций с российскими долговыми обязательствами после неожиданного заявления администрации президента США Джо Байдена о запрете американским инвесторам приобретать такие активы.

Хотя при этом подчеркивается, что еще в июне банки проводили операции по российским займам.

Отмечается, что заявление об ужесточении финансовых санкций застало участников рынка врасплох. Отныне участникам рынка США запрещено покупать как новые, так и существующие долговые и эмиссионные ценные бумаги, выпущенные Россией.

Также решение связывают с обновленным руководством управления по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США.

Bloomberg также отметило, что представитель OFAC заявил, что американские инвесторы по-прежнему могут продавать или держать российский долг, но они не могут приобретать больше.

Вопрос о якобы проблемах России с оплатой по внешнему госдолгу возник на фоне западных санкций. Так, 24 мая минфин США не продлил срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России. Она разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Также были заморожены существенные валютные резервы ЦБ РФ. Западные аналитики заявили о близости РФ к техническому дефолту, так как погашать обязательства страна обязана в валюте.

10 июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у России есть деньги и все возможности для обслуживания своего внешнего долга, но есть технические ограничения.