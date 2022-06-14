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Пушков: Запад боится признать, что не выдерживает собственных санкций против РФ

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Попытка западных стран вычеркнуть Россию из мировой повестки в первую очередь сказывается на них. Их представители уже поняли, что санкционное давление бьет по ним самим, а потому они активно используют серые схемы для обхода введенных ими же рестрикций, написал во вторник, 14 июня, в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

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«Вы уже не знаете, как выпутаться из этой политики «изоляции». Попытка изолировать себя от России дорого обходится Западу. Там это уже поняли, но признать боятся. И в ход идут серые схемы против собственных санкций», — написал политик.

Он также указал на невозможность Штатов выдержать собственные санкции и их признание в том, что они «не самодостаточны и не всесильны».

Накануне, 13 июня, в иранском издании Javan заявили о разочаровании Западом в собственных санкциях и, как следствие, попытках обойти рестрикции в вопросах импорта энергоносителей.

Как указал автор материала, влияние санкций на сами западные страны является гораздо более разрушительным, чем на Россию. В связи с этим санкционная политика обречена на «неизбежное поражение», говорится в статье.

В результате антироссийских санкций США и их союзники ощутили на себе резкий рост инфляции и нехватку продовольственных товаров. Такое положение дел грозит серьезным политическим кризисом на Западе, что может привести к снижению рейтингов политических лидеров Европы и США, «во многом по вине которых и возникла нынешняя драматическая ситуация», отметили в Javan.

8 июня чешский экономист Илона Швигликова указала на выгоду РФ от текущей ситуации на рынке энергоносителей, сложившейся после санкций, поскольку таким образом страна сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо.

Ранее, 26 мая, американское издание The Washington Post заявило, что страх наступления энергетического кризиса заставил страны ЕС уступить требованию Москвы оплачивать поставки газа в рублях. Такое развитие событий, уточняется в материале, говорит о победе российской стороны.

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