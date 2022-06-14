Более 80 плененных боевиков с «Азовстали» этапированы в Суходольск

88 боевиков «Азова», которые сдавались в плен на металлургическом заводе «Азовсталь», этапированы из СИЗО Луганска в Суходольскую исправительную колонию. Об этом во вторник, 14 июня, ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, этапированы они в том числе для проведения с ними следственных действий.

В ходе спецоперации по защите Донбасса с 16 мая сдались в плен 2439 боевиков «Азова» (против боевиков которой в России возбуждено уголовное дело). Через четыре дня с промзоны вышла последняя группа в количестве 531 бойца. В их числе так называемый «командир» «Азова».

Российское Минобороны предлагало украинским формированиям сдаться еще в середине апреля. План был предложен из-за катастрофического положения на заводе. Всем сложившим оружие националистам гарантировалось сохранение жизни. Тогда же в ведомстве рассказали, что Киев угрожает расстрелять заблокированных на заводе военных за попытки сдаться в плен ВС РФ.

В июне в Донецке начался судебный процесс над иностранными наемниками с завода «Азовсталь» в Мариуполе. Перед судьей предстали граждане Великобритании Шон Пиннер и Эндрю Хилл, а также марокканец Брагим Саадун.

Их обвинили в наемничестве и совершении преступлений, направленных на насильственный захват и удержание власти, а также в прохождении обучения с целью осуществления террористической деятельности на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

9 июня Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил иностранных наемников к высшей мере наказания — смертной казни. Как заявил по итогам заседания председательствующий коллегии по делу Александр Никулин, доказательства, которые представила сторона обвинения, позволили суду вынести обвинительный приговор. В течение месяца иностранцы смогут подать апелляцию на решение суда.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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