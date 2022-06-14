Президент ФИФА объяснил необходимость введения чистого игрового времени в футболе

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино в понедельник, 13 июня, в ходе ежегодного общего собрания Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в Дохе заявил о необходимости ввести в футболе чистое игровое время. Об этом сообщает издание CalcioMercato.

«Мы и Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) работаем над поиском решения вопроса с чистым временем матчей. Нужно найти какое-то решение, потому что я считаю, что игра, рассчитанная на полтора часа, не может по факту длиться 46–48 минут», — приводит издание слова Инфантино.

Он также отметил, что в IFAB открыты к любым предложениям, которые направлены на улучшение футбола. Ассоциация в ближайшее время внесет несколько предложений, которые в дальнейшем будут протестированы. Инфантино указал на то, что к ним могут отнестись скептически.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях. Российский футбольный союз (РФС) назвал нелегитимным такое решение и заявил о намерении оспорить постановление, которое, как отметили в союзе, носит дискриминационный характер и причиняет ущерб спортивному сообществу.