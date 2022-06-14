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Москвичей предупредили о жаре и грозах во вторник

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В Москве ожидается переменная облачность, грозы и жара. Об этом заявил во вторник, 14 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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Днем в Москве прогнозируется до +25...+27 градусов, а в Подмосковье +23…+28 градусов.

Порывы ветра будут достигать 3–8 метров в секунду. А давление к вечеру упадет ниже нормы — до 741 мм ртутного столба.

«Сегодня москвичей ожидает переменная облачность, в первой половине дня местами очаги тумана, во второй половине дня кратковременные дожди ливневого характера и грозы», — цитирует Леуса РИА Новости.

По его словам, в течение дня в городе будет формировать погоду теплый сектор циклона, который выходит на северо-запад РФ.

Ранее, 13 июня, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что в Москве установилась по-настоящему летняя погода. Он отметил, что температура воды в Москве-реке прогрелась до +20 °С, при этом южнее она составляет +22 °С. По словам Вильфанда, при этой температуре купаться могут даже дети, купальный сезон открыт.

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