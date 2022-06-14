Bloomberg узнал об отказе двух банков США от операций по госдолгу России

Два крупнейших в мире банка — американские JPMorgan Chase и Goldman Sachs — приостановили операции по обслуживанию госдолга Российской Федерации. Об этом 14 июня со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.

В сообщении отмечается, что в связи с обновленным руководством управления по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США и сворачиванием Goldman Sachs связанной с Россией деятельности фирма более не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц.

По данным агентства, это решение связано с указанием министерства финансов США.

При этом отмечается, что еще в июне банки проводили операции по российским займам.

«Теперь JPMorgan отступает после того, как управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США заявило, что инвесторам в США не разрешено приобретать их», — рассказал человек, осведомленный об этом решении.

Bloomberg также считает, что причиной для такого решения могло стать заявление администрации президента США Джо Байдена о запрете американским инвесторам приобретать такие активы.

Вопрос о якобы проблемах России с оплатой по внешнему госдолгу возник на фоне западных санкций. Так, 24 мая минфин США не продлил срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России. Она разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Также были заморожены существенные валютные резервы ЦБ РФ. Западные аналитики заявили о близости РФ к техническому дефолту, так как погашать обязательства страна обязана в валюте.

10 июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у России есть деньги и все возможности для обслуживания своего внешнего долга, но есть технические ограничения.