Реклама
Прямой эфир
Мир
Белоруссия подготовила заявку на членство в ШОС
Происшествия
Губернатор Брянской области сообщил об обстреле села Займище
Общество
В Москве и Подмосковье из-за грозы введен «желтый» уровень опасности
Мир
Папа Римский заявил о желании встретиться с патриархом Кириллом
Мир
Более 80 плененных боевиков с «Азовстали» этапированы в Суходольск
Мир
В конгрессе США обеспокоились опустошением нефтяных резервов страны
Мир
Украинские войска за сутки три раза обстреляли ЛНР
Мир
Роботы-полицейские с ИИ «заступили на службу» в японском аэропорту
Мир
В Белом доме подтвердили планы Байдена баллотироваться на второй срок
Мир
На границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка между военными
Общество
В Общественной палате предложили приравнять блогеров к СМИ
Сюжет:

Bloomberg узнал об отказе двух банков США от операций по госдолгу России

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Два крупнейших в мире банка — американские JPMorgan Chase и Goldman Sachs — приостановили операции по обслуживанию госдолга Российской Федерации. Об этом 14 июня со ссылкой на источники сообщил Bloomberg.

В сообщении отмечается, что в связи с обновленным руководством управления по контролю над иностранными активами (OFAC) министерства финансов США и сворачиванием Goldman Sachs связанной с Россией деятельности фирма более не будет проводить определенные операции по формированию активности рынка в отношении российских юридических лиц.

Биржа трудна: россияне жалуются на полную блокировку иностранных акций
Чем обособление бумаг полезно инвесторам и что означает попадание национального депозитария под санкции

По данным агентства, это решение связано с указанием министерства финансов США.

При этом отмечается, что еще в июне банки проводили операции по российским займам.

«Теперь JPMorgan отступает после того, как управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США заявило, что инвесторам в США не разрешено приобретать их», — рассказал человек, осведомленный об этом решении.

Bloomberg также считает, что причиной для такого решения могло стать заявление администрации президента США Джо Байдена о запрете американским инвесторам приобретать такие активы.

Вопрос о якобы проблемах России с оплатой по внешнему госдолгу возник на фоне западных санкций. Так, 24 мая минфин США не продлил срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России. Она разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Также были заморожены существенные валютные резервы ЦБ РФ. Западные аналитики заявили о близости РФ к техническому дефолту, так как погашать обязательства страна обязана в валюте.

10 июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у России есть деньги и все возможности для обслуживания своего внешнего долга, но есть технические ограничения.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022