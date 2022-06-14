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Глава ВТБ назвал ситуацию на международной арене новой холодной войной

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Новая «холодная война» и разделение мира на «своих» и «чужих» — очень вероятный вариант развития мирового сообщества. Об этом во вторник, 14 июня, написал в колонке для РБК Глава ВТБ Андрей Костин.

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«Санкции — надолго. Глобализация в прежнем виде закончилась. Мир, вероятно, будет снова жестко поделен на «своих» и «чужих». Это холодная война 2.0», — написал Костин.

Он также выразил мнение, что для приспособления к эпохе «игры без правил» и достижения экономической стабильности Россия должна найти альтернативы западному капиталу, торговым и финансовым институтам. По мнению эксперта, стране необходима «структурная трансформация» экономики.

Костин подчеркнул, что России придется перезапустить промышленность и заместить зарубежные товары.

«Всё это требует значительных долгосрочных финансовых ресурсов. При этом нам не на кого рассчитывать, кроме самих себя… Что будет дальше — решать нам. В бизнесе, как и в спорте, действует проверенный принцип: чтобы выигрывать, прежде всего нужно играть. На этот раз — по своим правилам», — сказал глава ВТБ.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

9 июня специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития, гендиректор АНО «Платформа НТИ» Дмитрий Песков предложил в качестве новой модели развития экономики РФ в ближайшие 10–15 лет концепцию «технологического острова». По его словам, многие страны, в том числе и РФ, в новых реалиях придут к тому, чтобы производить еду, лекарства и всё остальное на своей территории. При этом достижение самостоятельности в этих сферах не предполагает полной изоляции.

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