Эксперт назвал российские банковские карты неинтересными для хакеров

Карты российских банков перестали интересовать зарубежных мошенников и хакеров, так как они не могут воспользоваться ими для совершения покупок. Об этом рассказал главный эксперт АО «Лаборатория Касперского» Сергей Голованов.

Как отметил специалист, из статистики киберинцидентов, связанных с мошенничеством с платежными картами, следует, что после апреля 2022 года злоумышленники потеряли интерес к российским платежным картам.

«С апреля 2022 года русские карты, видимо, хакерам не нужны — за рубежом они на них ничего купить не могут. Получается, что для карточного мошенничества остаются только возможности в России», — рассказал эксперт в беседе с «РИА Новости».

3 июня Минфин России внес в правительство законопроект, направленный на борьбу с мошенничеством по операциям с банковскими картами.

В тот же день совладелец компании RuSIEM Максим Степченков прокомментировал его, назвав инициативу Минфина РФ хорошей, так как она даст правоохранительным органам юридическое основание останавливать вывод похищенных средств.