Из-за усиливающихся обстрелов городов Донецкой Народной Республики (ДНР) необходимо задействовать дополнительные силы союзников. Об этом 13 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Обстреливаются спальные и центральные районы Донецка, также под огнем находятся другие города и населенные пункты ДНР. В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Он отметил, что у украинских боевиков до сих пор достаточно вооружений, способных наносить огневые удары. Пушилин посоветовал главам министерств, ведомств и частных фирм «задействовать на рабочих местах минимальное количество людей, а основной персонал перевести на дистанционную работу».

Глава ДНР рассказал, что 13 июня Донецк подвергся самому мощному артудару с начала конфликта. Как заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), наиболее массированному удару подвергаются Куйбышевский, Киевский, Ворошиловский районы.

Националисты ведут интенсивный огонь из РСЗО БМ-21 «Град», РСЗО «Ураган», артиллерийских систем калибром 155 мм и 152 мм.

За сутки в ДНР погибли четыре человека. Еще 20 были ранены, добавили в СЦКК.

13 июня ВСУ открыли огонь из «Градов» по Кировскому району Донецка. Кроме того, по населенному пункту Минеральное было выпущено шесть ракет из этой системы.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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