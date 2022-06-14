Реклама
Прямой эфир
Сюжет:

Пушилин заявил о привлечении дополнительных союзнических сил ДНР и России

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из-за усиливающихся обстрелов городов Донецкой Народной Республики (ДНР) необходимо задействовать дополнительные силы союзников. Об этом 13 июня заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Обстрел гражданских объектов в Донецке заметили в ООН. Спецоперация 13 июня. Онлайн-трансляция
Эксклюзивные репортажи из ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий».

«Обстреливаются спальные и центральные районы Донецка, также под огнем находятся другие города и населенные пункты ДНР. В связи с этим достигнуто понимание, что будут задействованы все необходимые дополнительные силы союзнических сил, в первую очередь Российской Федерации», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Он отметил, что у украинских боевиков до сих пор достаточно вооружений, способных наносить огневые удары. Пушилин посоветовал главам министерств, ведомств и частных фирм «задействовать на рабочих местах минимальное количество людей, а основной персонал перевести на дистанционную работу».

Глава ДНР рассказал, что 13 июня Донецк подвергся самому мощному артудару с начала конфликта. Как заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), наиболее массированному удару подвергаются Куйбышевский, Киевский, Ворошиловский районы.

Националисты ведут интенсивный огонь из РСЗО БМ-21 «Град», РСЗО «Ураган», артиллерийских систем калибром 155 мм и 152 мм.

За сутки в ДНР погибли четыре человека. Еще 20 были ранены, добавили в СЦКК.

13 июня ВСУ открыли огонь из «Градов» по Кировскому району Донецка. Кроме того, по населенному пункту Минеральное было выпущено шесть ракет из этой системы.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022