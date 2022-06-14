Песков спрогнозировал возрастание значения ВЭФ из-за экономической переориентации РФ

Значение Восточного экономического форума (ВЭФ) возрастет на фоне переориентации России на Восток в плане экономических связей. Об этом во вторник, 14 июня, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«С учетом переориентации многих цепочек и многих связей в сторону Востока значение Восточного экономического форума тоже будет великим», — рассказал Песков в беседе с ТАСС в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Восточный экономический форум (ВЭФ) — одна из крупнейших российских международных площадок, которая ежегодно с 2015 года принимает гостей на острове Русский (Владивосток, Приморский край). В 2022 году на территории Дальневосточного федерального университета форум пройдет 5–8 сентября.

Песков также отметил, что Россия находится в нелегкой ситуации с учетом экономической повестки. Однако, по его мнению, это стоит рассматривать как стимул для поиска новых путей взаимодействия с дружественными странами.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что «нейронные сети» торговли между государствами теперь будут выстраиваться по обновленной схеме с учетом беспрецедентной экономической войны против Москвы.

Адаптация экономики РФ к новым условиям стала необходима на фоне антироссийских санкций, которые ввели страны Запада во главе с США и Евросоюзом из-за российской спецоперации по защите населения Донбасса.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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