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Трамп обвинил конгресс в угрозе его участию в новых выборах президента США
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Трамп обвинил конгресс в угрозе его участию в новых выборах президента США

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Фото: REUTERS/Stephanie Keith
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Бывший президент США и бизнесмен Дональд Трамп заявил об угрозе его будущим попыткам принять участие в выборах американского президента со стороны комитета конгресса, расследующего обстоятельства штурма Капитолия 6 января 2021 года, пишет The Hill.

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«Истеблишмент изо всех сил цепляется за власть, наблюдая, как она ускользает из их рук. Наша страна в кризисе. Американцы изо всех сил пытаются заполнить бензобаки, накормить младенцев, дать образование своим детям, нанять сотрудников, обеспечить поставки, защитить нашу границу от вторжения, и еще множество других трагедий происходит из-за демократов, которые получили власть в результате сфальсифицированных выборов», — говорится в 12-страничном опровержении показаний и доказательств, представленных комитетом палаты представителей по расследованию беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.

Трамп в очередной раз указал, что демократы раздувают расследование происшествия в Капитолии, чтобы отвлечь американцев от внутренних проблем. Он отметил, что с момента прихода к власти демократы так и не могут предложить решений. По мнению 45-го президента США, власти только разводят риторику, вместо того чтобы решать проблемы, за которые ответственны только они — демократы.

Экс-президент уверяет, что он лидирует во многих опросах общественного мнения, а попытки комитета конгресса расследовать события января 2021 года — попытка помешать перспективному кандидату участвовать в выборах президента США в 2024 году.

12 июня член расследующего штурм Капитолия комитета конгресса рассказал, что собранные доказательства могут стать достаточным основанием для уголовного обвинения против бывшего президента Трампа. Он отметил, что некоторые доказательства расследования пока не предоставлены.

5 апреля дочь Трампа Иванка на протяжении восьми часов давала показания специальной комиссии палаты представителей конгресса США по делу о штурме Капитолия. В день штурма Иванка находилась в западном крыле здания и, согласно письму, присланному ей комиссией по расследованию инцидента, поддерживала «прямой контакт» со своим отцом.

В декабре 2021 года комитет конгресса США, занимающийся расследованием штурма, потребовал данные о телефонных разговорах более 100 человек, в том числе из окружения Трампа. Таким образом члены комитета планируют установить связь между окружением бывшего президента США и организаторами митинга, который перерос в штурм Капитолия.

6 января 2021 года сторонники Трампа из-за несогласия с результатами выборов ворвались в Капитолий. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе ветеран ВВС США Эшли Бэббит со стороны манифестантов и полицейский.

Обвинения в штурме Капитолия предъявили уже более 535 американцам. 10 участников нападения на здание конгресса признали свою вину. Между тем личности еще 300 участников беспорядков на тот момент установлены не были.

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