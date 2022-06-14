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Военные РФ приступили к доставке партии лекарств жителям Харьковской области
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Военные РФ приступили к доставке партии лекарств жителям Харьковской области

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские военные во вторник, 14 июня, начали доставку очередной партии гуманитарной помощи для жителей освобожденных от украинских боевиков территорий Харьковской области.

В состав груза входят медицинская техника и лекарства, которые предназначаются для мирного населения.

«Вот эти системы для вливания кровезаменителей, то есть это очень важно для людей, которые страдают хроническими заболеваниями либо которые получили непосредственно травму в результате минно-взрывного ранения или любого другого», — продемонстрировал российский военнослужащий.

Колонна машин уже выдвинулась в населенные пункты, которые нуждаются в помощи.

10 июня в Министерстве обороны России сообщили, что в населенные пункты освобожденной от нацформирований Харьковской области военнослужащие Вооруженных сил России доставили гуманитарный груз объемом 100 т. Жителям региона раздали продовольствие и предметы первой необходимости.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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