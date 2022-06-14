AgoraVox заявил, что Запад готов принудить Киев уступить РФ территории для урегулирования

Запад в связи с успехами России в специальной военной операции по защите Донбасса поменял свою позицию и может принудить Киев к территориальным уступкам Москве в целях дипломатического урегулирования между странами. Такое мнение высказал французский портал AgoraVox.

Автор материала приводит риторику западных СМИ в разные периоды спецоперации, которая отражает изменение позиций властей стран, лидеры которых отметились поддержкой Украины. В настоящее время журналистам в США и Европе пришлось прекратить тиражировать фейки по поводу «неудач» Москвы.

«Что касается освещения военной операции, то редакционная линия западных СМИ переживает драматический и довольно нелепый поворот. Поскольку после нескольких месяцев триумфальных выпусков о «фиаско» российской операции внезапно становится ясно, что на самом деле всё не так. <...> В результате всё больше и больше западных граждан (начиная со «старого мудреца» Киссинджера) призывают к «прекращению огня», «мирным переговорам» с [президентом РФ Владимиром] Путиным, а также к тому, чтобы заставить Украину «пойти на территориальные уступки», — пишет автор статьи.

По его словам, теперь никто, кроме президента США Джо Байдена и «нескольких сумасшедших редакторов», не поверит данным, переданным западными источниками.

«Это не значит, что мы будем больше верить информации, поступающей из русского лагеря. Но мы станем тщательнее проверять информацию перед тем, как выносить свои суждения. <...> Это сокрушительное поражение Запада в информационной войне», — указал журналист издания.

31 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что распространявшие фейки о российских военных западные СМИ обязаны ответить за свои поступки или извиниться. Так она высказалась об увольнении за фейки уполномоченной по правам человека Украины Людмилы Денисовой.

30 мая уволенный президентом Украины Владимиром Зеленским с поста начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Харьковской области Роман Дудин рассказал, что кроме запугивания мирных граждан украинские власти постоянно используют в своем арсенале дезинформацию.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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