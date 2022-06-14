Защита Виктора Бута предъявит иск за лишение россиянина медпомощи

Защита российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывает 25-летний тюремный срок в американской тюрьме, намерена предъявить судебный иск американскому бюро тюрем за лишение россиянина квалифицированной медицинской помощи, о чем стало известно во вторник, 14 июня.

«Можно подать иск в федеральный суд, чтобы заставить тюрьму предоставить Виктору надлежащую медицинскую помощь. Мы сейчас готовим такой иск. По законам США «забота и содержание» заключенного находятся в ведении министерства юстиции. Не только неоказание медицинской помощи заключенному, но даже выдача ему лекарств без медицинского осмотра врачом и диагноза — это нарушение, которое в суде защитить невозможно», — рассказал «РИА Новости» адвокат Бута Стив Зиссу.

Он добавил, что американский суд «не потерпит нарушения прав человека» по отношению к заключенным со стороны бюро тюрем США. А ситуация с Бутом именно об этом.

11 июня адвокат россиянина сообщил о резком ухудшении состояния здоровья бизнесмена. Полгода назад у него развилась неизвестная инфекция, которая обострилась из-за отсутствия квалифицированной медпомощи. За полгода россиянина ни разу не осмотрел врач-специалист.

8 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что Россия работает над возвращением на родину гражданина РФ Виктора Бута. По ее словам, каждый случай возвращения российских граждан имеет свои историю и специфику.

До этого, 6 июня, супруга Бута рассказала о резком ухудшении состояния его здоровья. Она поделилась, что мужчина чувствует боли из-за неизвестного кожного заболевания, которое началось с небольшого участка около глаза и впоследствии распространилось на здоровые кожные покровы.

Еще в конце мая она сообщала, что ее мужу в тюрьме не оказывают медицинскую помощь. Жалобы на внезапно возникшее кожное заболевание у Бута появились еще в декабре 2021 года. Однако диагноз, по словам женщины, до сих пор так и не поставили. Реакции не последовало и после требования адвокатом и российскими дипломатами провести срочную консультацию у специалиста.

Виктор Бут был задержан в Таиланде в 2008 году и передан в США. Бизнесмена обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Суд приговорил его к 25 годам лишения свободы. В настоящий момент он уже отбыл половину срока.

В 2021 году мать Бута обратилась к президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену с просьбой договориться о возвращении ее сына на родину. В мае 2022 года источник «Известий» рассказал, что бизнесмена могут обменять на одного из отбывающих наказание в РФ американских граждан.