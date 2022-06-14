Философ Хомский назвал безумием замалчивание слов Лаврова в США о дефиците зерна

Замалчивание позиции Москвы по вопросу дефицита зерна из-за антироссийских санкций и ситуации вокруг Украины, что расценивается как проявление цензуры в медиапространстве США, — это безумие. Об этом рассказал американский философ, лингвист и политический публицист Ноам Хомский.

В частности, в Соединенных Штатах Америки замалчиваются заявления российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые содержат конкретные предложения по решению зерновой проблемы. Одной из причин подобного поведения Вашингтона Хомский назвал несовпадение распространяемой информации с мнением американских властей.

«Блокировка российских источников — чистой воды безумие. Почему нам нельзя знать, что они говорят? Почему я вынужден на сайте Al Jazeera искать заявления, которые делает министр иностранных дел России? Мы просто обязаны быть в курсе дела», — рассказал американский специалист в беседе с Massachusetts Peace Action — филиалом организации Peace Action, деятельность которой направлена на предотвращение использования и распространения разных типов вооружений. Трансляция беседы была опубликована на YouTube-канале организации.

Философ добавил, что у Лаврова есть конструктивные предложения по преодолению продовольственного кризиса, но власти США не дают своим гражданам узнать о них.

«Безумие. И дело не только в этом. Если вы вдруг поднимите эту тему, заговорите о ней, вас тут же заклеймят сторонником Путина и призывающей к уступкам коммунистической крысой. Просто удивительная ситуация», — заключил Хомский.

Сергей Лавров несколько раз высказывался по поводу путей разрешения проблем с поставками зерна, возникших из-за санкций Запада против России и политики Украины. Так, 9 июня Лавров назвал разминирование украинских портов безальтернативным вариантом для вывоза зерна на мировые рынки. Кроме того, днем ранее Лавров предлагал оформить гарантии безопасности по разблокировке украинских портов, а также высказал готовность России сотрудничать с Турцией в вопросах обеспечения безопасности и стабильности поставок зерна с Украины.

Позицию России по мерам преодоления кризиса поставок зерна на мировой рынок также высказал 7 июня министр обороны России Сергей Шойгу, который заявил, что морские порты Бердянска и Мариуполя работают в штатном режиме и готовы к отгрузке зерна.

3 июня постпред РФ при ООН Василий Небензя сказал, что Россия готова предоставить безопасный проход украинским судам с зерном, но прежде Киев должен разминировать море.

Тема вывоза зерна с Украины активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения ситуации на продовольственных рынках мира. Так, 3 июня, президент РФ Владимир Путин назвал пять способов вывоза зерна с Украины. По его словам, самый простой и дешевый способ — это вывоз с территории Белоруссии, оттуда — сразу в порты Прибалтики, Балтийское море и в любую точку планеты. Также он подчеркивал, что заявления западных стран о том, что Россия якобы не позволяет вывозить зерно, являются блефом и перекладыванием с больной головы на здоровую.

2 июня помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим Орешкин заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы мир избежал голода.