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Синоптики спрогнозировали до 27 градусов тепла в Москве и области 14 июня

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Переменная облачность, кратковременные дожди, местами гроза и до 27 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей во вторник, 14 июня. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем температура воздуха в Москве составит от 25 до 27 градусов выше нуля, ночью прогнозируется понижение до +13 градусов.

На территории Московской области синоптики обещают от 23 до 28 градусов тепла в дневное время суток, и от +10 до 15 градусов — в ночное.

Прогнозируется ветер южного направления со скоростью 5-10 м/с и порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

Накануне, 13 июня, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил об установившейся в московском регионе в третьей декаде июня по-настоящему летней погоды. Он также спрогнозировал солнечные дни с кратковременными дождями и дневным температурными показателями в районе +22-25 градусов в ближайшей перспективе.

Тем же днем Вильфанд пообещал жаркое лето в европейской и южной частях России с температурой выше средних значений. При этом в умеренных широтах летний сезон окажется не таким жарким, как в прошлом году.

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