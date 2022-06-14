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Кабмин не поддержал штрафы за перебои с услугами ЖКХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Правительство дало отрицательный отзыв на законопроект депутатов «Единой России» «О внесении изменения в ст. 7.23 КоАП РФ», как выяснили «Известия». Им предлагалось ввести ответственность для ресурсоснабжающих организаций (РСО) за перебои в оказании коммунальных услуг гражданам. Документ уже принят Госдумой в первом чтении.

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«Внесение в законодательство изменений, направленных на усиление мер ответственности и введение новых составов правонарушений, в условиях внешнего санкционного давления повлечет увеличение административной нагрузки на ресурсоснабжающие организации», — говорится в отзыве кабмина.

В нем отмечается, что принятие законопроекта создаст риски по ухудшению финансового положения коммунальщиков, и, как следствие, вызовет дефицит оборотных средств, направленных на выполнение ремонтных работ.

«Кроме того РСО за нарушение качества, либо перебои в предоставлении коммунальных услуг уже несут ответственность в соответствии с ч. 4 ст. 157 Жилищного кодекса РФ, закрепляющей возможность изменения размера платы за коммунальные услуги», — подчеркивается в отзыве.

Причем, перед рассмотрением во втором чтении в апреле этого года правительство законопроект поддержало, но внесло свои поправки. Как сообщали «Известия», кабмин предложил лишь вдвое снизить размер штрафов: с 200 до 100 тыс. рублей. Тогда авторы законопроекта, среди которых — глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов и ряд других высокопоставленных единороссов, с этим предложением согласились.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«На платеж не способен: за перебои в оказании ЖКУ штраф не выпишут»

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