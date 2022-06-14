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Bloomberg сообщил, что власти США побуждают компании закупать больше российских удобрений

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Белый дом призывает американские сельскохозяйственные и транспортные компании покупать и перевозить больше удобрений из России, при этом подобные стремления властей США не афишируются. Об этом 13 июня со ссылкой на источник рассказало агентство Bloomberg.

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Как утверждает издание, власти западных стран исключили поставки удобрений из-под санкционных ограничений, чтобы бороться с дефицитом этого вида продукции, вызванного антироссийскими санкциями. Однако, введение ограничительных мер против Москвы привело к неожиданным последствиям для Вашингтона — американские компании отказываются поставлять удобрения, так как боятся непреднамеренно нарушить новые правила.

«Чиновники США, удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении, стараясь найти способы нарастить [поставки удобрений из РФ]», — говорится в материале.

Как подчеркнул Bloomberg, усилия США по увеличению поставок удобрений из России являются частью обширных и сложных переговоров при участии ООН, направленных на расширение поставок сельскохозяйственных товаров и сырья из России и Украины, добавляет «Газета.Ru».

По данным агентства, экспорт удобрений из России из-за антироссийских санкций уменьшился на 24%, что, по мнению Вашингтона и его партнеров, несет угрозу стабильности мировой экономики. Кроме того, сокращение поставок данной категории сельскохозяйственного товара может сказаться на урожайности следующего года.

Кроме того, Bloomberg отмечает, что западные компании с настороженностью относятся к поставкам сельскохозяйственных товаров из России через Черное море, так как кризис вокруг Украины воспринимается ими как угроза безопасности транспортировки товаров через этот регион.

1 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что урегулировать глобальный продовольственный кризис невозможно, если не вернуть сельскохозяйственную продукцию из России и Украины на мировые рынки. Он уточнил, что прилагает усилия, чтобы продвигать диалог в этом направлении.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мир находится на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных рестрикций в отношении России, являющейся одним из мировых поставщиков. Песков также подчеркнул, что невозможность вывоза зерна из украинских портов связана с действиями украинских властей, которые их заминировали.

Удобрения резко подорожали в связи в введением стран Запада санкций против России после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Евросоюз ограничил их импорт в апреле. Также ЕС ограничил импорт калийных удобрений из Белоруссии.

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