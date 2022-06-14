Bloomberg сообщил, что власти США побуждают компании закупать больше российских удобрений

Белый дом призывает американские сельскохозяйственные и транспортные компании покупать и перевозить больше удобрений из России, при этом подобные стремления властей США не афишируются. Об этом 13 июня со ссылкой на источник рассказало агентство Bloomberg.

Как утверждает издание, власти западных стран исключили поставки удобрений из-под санкционных ограничений, чтобы бороться с дефицитом этого вида продукции, вызванного антироссийскими санкциями. Однако, введение ограничительных мер против Москвы привело к неожиданным последствиям для Вашингтона — американские компании отказываются поставлять удобрения, так как боятся непреднамеренно нарушить новые правила.

«Чиновники США, удивленные масштабом их осторожности, оказались в парадоксальном положении, стараясь найти способы нарастить [поставки удобрений из РФ]», — говорится в материале.

Как подчеркнул Bloomberg, усилия США по увеличению поставок удобрений из России являются частью обширных и сложных переговоров при участии ООН, направленных на расширение поставок сельскохозяйственных товаров и сырья из России и Украины, добавляет «Газета.Ru».

По данным агентства, экспорт удобрений из России из-за антироссийских санкций уменьшился на 24%, что, по мнению Вашингтона и его партнеров, несет угрозу стабильности мировой экономики. Кроме того, сокращение поставок данной категории сельскохозяйственного товара может сказаться на урожайности следующего года.

Кроме того, Bloomberg отмечает, что западные компании с настороженностью относятся к поставкам сельскохозяйственных товаров из России через Черное море, так как кризис вокруг Украины воспринимается ими как угроза безопасности транспортировки товаров через этот регион.

1 июня генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что урегулировать глобальный продовольственный кризис невозможно, если не вернуть сельскохозяйственную продукцию из России и Украины на мировые рынки. Он уточнил, что прилагает усилия, чтобы продвигать диалог в этом направлении.

В тот же день представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что мир находится на пороге глубокого продовольственного кризиса, связанного с введением незаконных рестрикций в отношении России, являющейся одним из мировых поставщиков. Песков также подчеркнул, что невозможность вывоза зерна из украинских портов связана с действиями украинских властей, которые их заминировали.

Удобрения резко подорожали в связи в введением стран Запада санкций против России после начала российской спецоперации по защите Донбасса. Евросоюз ограничил их импорт в апреле. Также ЕС ограничил импорт калийных удобрений из Белоруссии.