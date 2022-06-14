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Росстандарт спрогнозировал усиление контроля за АЗС в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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На 2022 год правительством установлен мораторий на проведение контрольных (надзорных) мероприятий, но уже в 2023 году может быть начата реализация проверок в режиме «тайного покупателя» на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом в интервью «Известиям» во вторник, 14 июня, рассказал глава Росстандарта Антон Шалаев.

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«Пока акцент в проверках в режиме «тайного покупателя» делается на недоливе на заправках, но методика экспресс-теста качества топлива у нас тоже уже готова», — рассказал он.

Шалаев напомнил, что с 1 июля 2021 года вступило в силу новое законодательство в области государственного и муниципального контроля (надзора). Введен новый вид контрольно-надзорного мероприятия — мониторинговая закупка. По сути, это режим «тайного покупателя», хорошо зарекомендовавший себя в мировой практике mystery shopping.

Проведение мониторинговой закупки будет эффективным инструментом противодействия нарушениям прав граждан на точность отпуска и качество нефтепродуктов. Также это обеспечит эффективную защиту бизнеса от недобросовестной конкуренции, подчеркнул Шалаев.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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