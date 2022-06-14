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Эрдоган объявил о начале укладки газопровода по дну Черного моря

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Турция начала укладку газопровода по дну Черного моря у берегов страны. Такое заявление 13 июня сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала ТRT Haber.

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«Сегодня мы запускаем в море первые трубы, а затем сделаем первую сварку. Конечно, работа не заканчивается только выполнением этих операций на берегу моря. Но мы очень рады, что достигли столь критически важной стадии добычи газа в Черном море», — рассказал политик.

Новый трубопровод, который будет пролегать на глубине 2 км, планируют завершить к началу ноября 2022 года. Общая протяженность этой магистрали для транспортировки углеводородов составит 170 км.

Помимо этого, как отметил турецкий лидер, Анкара планирует построить 211-километровый сухопутный газопровод, который будет поставлять энергоресурсы в национальную транспортную сеть вместе с газопроводом, строящимся в Черном море.

Турция рассчитывает добыть из нового месторождения порядка 10 млн куб. м газа уже к I кварталу 2023 года. Также Анкара надеется, что газовое месторождение Сакарья достигнет пика добычи газа в 2026 году, дополняет «Газета.Ru».

В качестве причин разработки собственной инфраструктуры добычи газа Эрдоган назвал рост цен на энергоресурсы на мировом рынке, а также зависимость Турции от внешних поставщиков газа, крупнейшим из которых является Россия. При этом Турция планирует наращивать потребление природного газа, добавил турецкий президент.

Ранее, 1 июня, сообщалось, что турецкая компания Botas повысила цены на природный газ, используемый в жилых домах, на 30%. Для абонентов в промышленном секторе стоимость голубого топлива подскочила на 40%.

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