«Известия» показали разрушенные обстрелом боевиков Украины палаты роддома в Донецке

Донецкий республиканский центр охраны материнства и детства подвергся обстрелу со стороны боевиков Украины в понедельник, 13 июня. «Известия» представили очередные кадры повреждений здания изнутри.

На видео можно рассмотреть усыпанные осколками выбитых окон и разбитых ламп полы, кушетки, раскуроченные подоконники. Запущенный украинскими военными боеприпас снес часть крыши и фасада роддома. В стене здания зияет дыра. Рожениц, детей и медперсонал успели эвакуировать в подвал. Пострадавших в результате обстрела нет.

По словам военкора «Известий» Александра Сафиулина, в понедельник в районе 17:52 мск украинские войска выпустили шесть снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» по направлению населенный пункт Орловка – Донецк. Под удары попали Ворошиловский и Киевский районы столицы Донецкой Народной Республики (ДНР).

Обстрел Донецка ведется в течение всего дня. Боевики выпустили три снаряда калибром 155 мм по Майскому рынку в Буденновском районе города. Еще 10 снарядов из РСЗО «Град» были выпущены по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка и 20 снарядов — по Кировскому району. В результате обстрела погибли четыре человека, среди них — женщина и ребенок, позднее число погибших увеличилось до пяти человек. К вечеру 13 июня количество пострадавших от обстрелов мирных жителей Донецка достигло 33 человек.

Как заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), Донецк подвергся самому мощному артиллерийскому удару со стороны националистов с начала конфликта. Всего за несколько часов украинские боевики выпустили по городу более 300 снарядов тяжелой, в том числе реактивной артиллерии.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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