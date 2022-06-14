Корреспондент «Известий» показал последствия обстрелов Донецка

Корреспондент «Известий» Семен Еремин показал последствия обстрела Донецка украинскими боевиками, который велся на протяжении всего понедельника, 13 июня.

На кадрах видны поваленные деревья, воронки от взрывов ракет реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», которыми обстреливался город. Рядом с жилым домом лежат остатки снарядов от этого РСЗО.

Вокруг поврежденные дома и магазины.

Ранее в понедельник украинские националисты выпустили более 300 снарядов по Донецку за два часа, что стало самым мощным огневым налетом за всё время конфликта. В частности, наиболее массированному удару подвергаются Куйбышевский, Киевский, Ворошиловский районы.

Также боевики открыли огонь из «Градов» по Кировскому району Донецка. Кроме того, по населенному пункту Минеральное было выпущено шесть ракет из этой системы. Как сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР), число пострадавших в результате обстрелов Донецка составило 33 человека, еще пять человека погибли.

Как отмечали горожане, обстреливали Донецк из артиллерии калибром 155 мм, реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и «Ураган».

13 июня глава ДНР Денис Пушилин от лица республики обратился за помощью к России для противодействия обстрелам Донецка со стороны боевиков Украины. Он отметил, что украинская сторона «перешла все грани», задействовав запрещенные методы в рамках обстрелов спальных и центральных районов города.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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