Украинский военнопленный Антон Максимец оценил свой опыт противостояния чеченским военным, порекомендовав сослуживцам отказаться от вступления в конфликт с бойцами. Об этом стало известно в понедельник, 13 июня.

«Никогда не воюйте с чеченцами!» — приводятся слова боевика Украины в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова.

Как уточнятся, Максимец попал в плен в районе Ташковки. Он также рассказал о сильном страхе, который испытывают националисты в преддверии противостояния с военнослужащими из Чечни.

Ранее сдавшийся в плен боец 92-й бригады украинских силовиков Василий Ковальчук рассказал, что украинские военнослужащие, в том числе командиры, массово употребляют наркотические вещества. Он добавил, что вещества часто меняют на боевые припасы.

10 июня наемный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Великобритании Эйден Аслин, приговоренный судом Донецкой Народной Республики (ДНР) к смертной казни, рассказал, какую зарплату он получал. По его словам, сначала его воинский оклад составлял порядка $250, но потом украинский президент увеличил сумму.

8 мая один из украинских военнослужащих, попавших в плен, рассказал, что Украина призывает в ряды людей, имеющих проблемы со здоровьем, и кидает их в бой «как мясо». По словам мужчины, он с товарищем находился по разные стороны дороги, когда началась стрельба. В итоге мужчина забежал в здание и сдался в плен.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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