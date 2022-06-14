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Съемочная группа «Известий» побеседовала с директором сгоревшего в Донецке завода

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Житель Донецка Арсений, являющийся директором токарного производства, сгоревшего в столице Донецкой Народной Республики (ДНР) из-за обстрела украинских радикалов, рассказал съемочной группе «Известий» о пострадавшем предприятии.

«Обрабатывающие станки стояли. Люди работали, металл обрабатывали», - поделился Арсений.

Обстрел гражданских объектов в Донецке заметили в ООН. Спецоперация 13 июня. Онлайн-трансляция
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На разрушенном предприятии, по его словам, всего работало около 100 человек. Так как в день обстрела у сотрудников предприятия был выходной, никто из них не пострадал, добавил он.

13 июня украинские боевики выпустили более 300 снарядов по Донецку за два часа, что стало самым мощным обстрелом за всё время конфликта. В частности, наиболее массированному удару подверглись Куйбышевский, Киевский и Ворошиловский районы города. Из-за обстрелов пять человек погибли, еще 33 человека пострадали.

Украинские радикалы использовали для обстрела Донецка реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», РСЗО «Ураган», а также артиллерию калибром 152 и 155 мм.

В результате обстрелов, в частности, был поврежден донецкий роддом, кадры из которого показал корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин. Пациентов медицинского учреждения эвакуировали в подвал, врачи продолжают оказывать им необходимую помощь. Из-за ударов артиллерии роддом был частично разрушен: обрушились крыша и фасад, вылетели оконные стекла.

О пострадавших из-за артиллерийских ударов жилых зданиях в столице ДНР Александру Сафиуллину тогда же рассказали мирные жители. По их словам, из-за обстрелов, которые шли целый день, в нескольких домах были выбиты стекла. Кроме того, в одном из домов рядом со школой была снесена крыша.

В тот же день глава ДНР Денис Пушилин обратился к России за помощью в противодействии ударам со стороны украинских боевиков. Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что главной целью спецоперации России в Донбассе является защита Донецкой и Луганской народных республик, переадресовав вопрос по предоставлению помощи регионам российскому Министерству обороны.

В Донбассе с 24 февраля продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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