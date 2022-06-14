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В Белом доме заявили о невмешательстве в дебаты об ускоренном приеме Украины в ЕС

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Фото: TASS/Zuma/Ye Pingfan
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Вашингтон не будет вмешиваться в дебаты по запросу Украины на ускоренный прием в Евросоюз, считая, что такое решение должна принимать Европа. Об этом в понедельник, 13 июня, в ходе брифинга заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

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«Решать это не нам. Мы не являемся частью ЕС, Европейского союза. Решать это должны члены [ЕС], мы не собираемся вмешиваться во что-то, отношения к чему не имеем», — указала пресс-секретарь президента США. Трансляция велась в Twitter администрации американского лидера.

Ранее, 11 июня, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла на Украину для обсуждения заявки Киева на вступление в ЕС. Позже 13 июня глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что государство имеет реальный шанс получить статус страны — кандидата в Евросоюз. Как напомнил дипломат, Евросоюз уже работает над интеграцией Западных Балкан и допустил аналогичный сценарий на Украине.

По данным СМИ, Еврокомиссия может 17 июня официально рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз.

8 июня депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом к странам ЕС предоставить Украине статус страны — кандидата в Евросоюз. Уточнялось, что во время пленарной сессии политики поддержали проведение расследования «всех преступлений, совершенных на Украине», и призвали создать специальный трибунал ООН.

Притом Bloomberg писал, что Дания и Нидерланды выступили против статуса кандидата в ЕС для Украины. По мнению властей этих стран, Украина недостаточно соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств.

До этого, 2 июня, президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к парламентариям Люксембурга сообщил, что Украина уже считает себя частью Евросоюза.

12 мая первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что позиция России по вступлению Украины в Европейский союз изменилась. Теперь она соответствует мнению официальной Москвы по членству Киева в НАТО, то есть не может быть частью мирного соглашения.

Зеленский подписал заявку на вступление его страны в ЕС 28 февраля. На следующий день резолюцию о предоставлении Украине статуса страны-кандидата поддержал Европарламент. 30 апреля Украина передала в ЕС заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

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