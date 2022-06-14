«Известия» показали кадры пострадавшего от обстрела мебельного магазина в Донецке

«Известия» в понедельник, 13 июня, представили кадры разрушений в мебельном магазине в Донецке из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.

В магазине выбиты стекла, осколками усеян весь пол помещения. На улице лежат ветки деревьев.

Информации о пострадавших в результате инцидента нет.

Обстрел Донецка велся весь день. В результате число пострадавших составило 33 человека, пять человек погибли, среди них — мать с ребенком.

В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в этот день отметили, что Донецк подвергся самому мощному артиллерийскому удару со стороны украинских националистов с начала конфликта. Всего за несколько часов боевики выпустили по городу более 300 снарядов тяжелой, в том числе реактивной артиллерии. В частности, наиболее массированному удару подвергаются Куйбышевский, Киевский, Ворошиловский районы. Кроме того, боевики открыли огонь из «Градов» по Кировскому району Донецка, а по населенному пункту Минеральное было выпущено шесть ракет из этой системы.

Украинские радикалы используют для обстрела города реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град», РСЗО «Ураган», а также артиллерию калибром 152 и 155 мм.

В результате обстрелов, в частности, пострадал донецкий роддом. Пациентов медицинского учреждения эвакуировали в подвал, врачи продолжают оказывать им необходимую помощь. Из-за ударов артиллерии роддом был частично разрушен: обрушились крыша и фасад, вылетели оконные стекла.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по факту обстрелов гражданских объектов в Донецке по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»).

В тот же день глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратился к России за помощью в противодействии обстрелам со стороны украинских боевиков.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главной целью спецоперации России в Донбассе является защита Донецкой и Луганской народных республик.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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