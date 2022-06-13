Боец ЛНР рассказал о продолжающихся со стороны ВСУ обстрелах Попасной

Вытесненные из города Попасная украинские националисты пытаются оставить после себя выжженную землю. Об этом корреспонденту «Известий» Станиславу Григорьеву 13 июня рассказал военнослужащий Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) под позывным Рыжий.

Боец на фоне одного из упавших на квартал города снаряд отметил, что обстрел велся кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня «Ураган». По его словам, «прилетает каждый день».

«В основном целятся по жилым кварталам. Те немногочисленные гражданские, которые остались, постоянно страдают», — отметил военнослужащий.

ВСУ требуют выпустить их с завода «Азот» с заложниками — источник. Спецоперация 11 июня. Онлайн-трансляция Репортажи из ДНР и ЛНР, новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий»

Как он добавил, используются разные боеприпасы — 150 мм, 155,мм, 152 мм. Также украинская сторона использует при минометных обстрелах польские бесшумные мины.

Отступающие украинские военные демонстративно стреляют по районам, которые освобождают защитники Луганска.

«После себя оставляют выжженную землю», — добавил он.

Ранее в понедельник житель города Попасная показал корреспонденту телеканала «Известия» подвал, где он три месяца укрывался от обстрелов со стороны ВСУ. По его словам, в подвале не всегда можно было спастись от осколков, на входе в сооружение видны следы их попадания. Сейчас жители получают помощь военных.

13 июня Донецк подвергся самому мощному артудару с начала конфликта. Наиболее массированному удару подвергаются Куйбышевский, Киевский, Ворошиловский районы. ВСУ ведут огонь из РСЗО БМ-21 «Град», РСЗО «Ураган», артиллерийских систем калибром 155 и 152 мм.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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