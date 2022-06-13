Германия планирует выделить до €10 млрд на спасение Gazprom Germania

Власти Германии планируют выделить до €10 млрд на спасение принадлежавшей российскому «Газпрому» Gazprom Germania. Об этом в понедельник, 13 июня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Власти Германии готовятся предоставить миллиарды евро для спасения бывшего подразделения «Газпрома», которое теперь находится под контролем энергетического регулятора страны», — говорится в публикации.

По данным источников агентства, речь идет о кредите в размере от пяти до €10 млрд, он может быть предоставлен уже на этой неделе банком KfW Group.

Ожидается, что эти деньги помогут стабилизировать финансовое положение компании и обеспечить надежность поставок, после того как Россия ограничила поставки компании Gazprom Germania. Этот шаг был предпринят в ответ на захват компании и ее дочерних предприятия в Германии в начале этого года. В ФРГ Gazprom Germania владеет несколькими крупными газохранилищами.

Ранее, 5 июня, издание Die Welt написало, что санкции России против Gazprom Germania и ее дочерних компаний могут привести к дополнительным расходам немецких налогоплательщиков и потребителей газа в размере около €5 млрд в год. Как уточнило издание, новая надбавка для компенсации выросших расходов для потребителей газа может быть установлена с октября этого года.

В мае правительство РФ утверждило список из 31 компании, в отношении которых применяются специальные экономические меры. Как пояснил тогда пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, с бывшими и нынешними дочерними компаниями «Газпрома», в отношении которых введены санкции, у РФ не будет никаких взаимоотношений, так как они запрещены.

С 1 апреля «Газпром» прекратил сотрудничество с такими европейскими компаниями, как Gazprom Germania, Gazprom NGV Europe, Wingas, Astora, Gazprom Marketing&Trading, Vemex, и другими.

Россия ввела контрсанкции в ответ на рестрикции западных стран на фоне российской спецоперации по защите жителей Донбасса. Президент РФ Владимир Путин отмечал в апреле, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по Европе и США. Везде растут цены, а инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».