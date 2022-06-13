Военкор «Известий» показал бункер боевиков на заводе «Азовсталь»

Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин 13 июня показал бункер, в котором находились боевики «Азова» (против участников формирования в РФ возбуждены уголовные дела) на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

На кадрах он показал дорогу, по которой в первые дни сдачи в плен выходили националисты объединения.

«Здесь они выносили друг друга на носилках, другие шли пешком», — отметил корреспондент.

В этом месте находились укрепленные позиции формирования боевиков.

Как показали журналистам бойцы ДНР, бункеров под «Азовсталью» было несколько. В каждом жили до 150 бойцов. У бункеров имелись выходы в город, что давало возможность националистам держать оборону достаточно долго.

В бункерах также были оборудованы медпункты, места для отдыха, помещения для вооружений.

9 июня военный обозреватель «Известий» Алексей Рамм одним из первых спустился в бункеры, где скрывались боевики на территории «Азовстали». По его словам, под цехами располагались бетонированные защищенные бункеры, но они не были связаны между собой, поэтому у боевиков быстро заканчивались питание и боеприпасы.

Чтобы получать продовольствие и пополнить боезапас, боевикам приходилось выходить из своих подземных «нор» на улицу и бежать к бункерам-складам.

Союзное командование сразу поняло, что такие тропки между жилыми бункерами и подземными хранилищами — самое уязвимое место обороны «Азовстали». Поэтому на первом этапе по территории завода наносились непрерывные артиллерийские и авиационные удары.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 4 мая заявил, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ. 20 мая российское оборонное ведомство сообщило о полном освобождении территории комбината «Азовсталь».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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