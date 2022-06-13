Кадры из бомбоубежища, где жители Донецка укрываются от обстрелов ВСУ

Кадры из бомбоубежища, где жители Донецка укрываются от обстрелов ВСУ

2022-06-13 19:24:32

2022-06-13 19:24:32

2022-06-13 19:24:32

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