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Опубликовано видео из центра Донецка во время обстрелов ВСУ

Журналисты «Известий» попали под обстрел ВСУ в Донецке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент телеканала «Известия» 13 июня показал обстановку в центре Донецка, который подвергся массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что удары наносятся по густонаселенным районам с гражданской инфраструктурой. так под обстрел попала съемочная группа «Известий».

Обстрел Донецка ведется в течение всего дня. Ранее в понедельник сообщалось, что украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 мм по Майскому рынку в Буденновском районе города, что привело к возгоранию шести контейнеров. В результате обстрела погибли три человека, среди них — женщина и ребенок, еще несколько мирных жителей получили осколочные ранения и ожоги. Всего сообщалось о 18 пострадавших, в их числе двое детей.

По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, массивные обстрелы Донецка начались после того, как Киев стал получать тяжелое вооружение из западных стран. Он отметил, что за последние 10 дней обстрелы города ведутся из артиллерии калибра 155 мм, которая применяется странами НАТО, а также из реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Град».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что при помощи спецоперации Россия останавливает войну, которую Киев восемь лет вел против мирного населения республик. При этом отмечалось, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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